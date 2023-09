Grenzüberschreitende Tourismuskooperation in derchinesisch-vietnamesischen Ban-Gioc-Detian-Region startet Testphase

Finanztrends Video zu DAX



Daxin, China (ots/PRNewswire) -Die Eröffnungszeremonie der grenzüberschreitenden Tourismuskooperationszone der chinesisch-vietnamesischen Ban Gioc-Detian-Wasserfälle (die „Kooperationszone") fand am 15. September, um 10.00 Uhr, an den Kontrollstellen der Grenze zwischen China und Vietnam statt.Während der Feierlichkeiten führten Künstler aus China und Vietnam Musik und Tänze auf, die ihre jeweilige Kultur repräsentieren. So ist beispielsweise das vietnamesische Lied „Ban Gioc Charms", das von einem Tianqin-Saiteninstrument begleitet wird, schwungvoll und süß, während das chinesische Lied „Guangxi Nidiya" leidenschaftlich und energiegeladen wirkt. Der vietnamesische Musiktanz mit dem Titel „Beautiful Cao Bang Mountains and Waters" ist anmutig schön, und „Chinese Early Spring of Zhuang Village" ist weich und tiefgründig. Höhepunkt der Präsentation war „Vietnam and China", gesungen von chinesischen und vietnamesischen Künstlern, mit den Zeilen „Vietnam und China, verbunden durch Berge und Gewässer. Wie die Berge und Meere, die wir teilen, wird unsere Freundschaft so lange dauern, wie die Sonne scheint. Wir trinken Wasser desselben Flusses, wir sehen uns am Tag, und schützen einander in der Nacht" – eine Hymne auf die vielversprechende Zukunft dieser Zusammenarbeit. Laut der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von Daxin, passierten die Mitglieder der ersten Touristengruppen nach der Zeremonie die Kontrollstellen der chinesisch-vietnamesischen Kooperationszone, überquerten die Landesgrenzen und starteten eine Tour im Nachbarland.Die Kooperationszone in Daxin hat die Testphase gestartet, die vom 15. September 2023 bis 14. September 2024 dauern wird. Während der Testphase wird ein Managementmodell implementiert, das Gruppenreisereservierungen, eine begrenzte Verfügbarkeit von Gruppenreisen, grenzüberschreitende Reisen für zeitlich begrenzte Aufenthalte, Ein- und Ausreisen für Reisegruppen und ausgewiesene Reiserouten vorsieht. Im Rahmen des Testlaufs steht die Kooperationszone ausschließlich Touristen offen, die einen gültigen Reisepass der Volksrepublik China, Ein- und Ausreisegenehmigung der Volksrepublik China, einen Reisepass der Sozialistischen Republik Vietnam und die Ein- und Ausreisegenehmigung der Sozialistischen Republik Vietnam besitzen. Für Touristen, die die Kooperationszone von Vietnam aus besuchen, ist es erforderlich, sich zunächst über das WeChat Mini-Programm „CTG-QUBIANGUAN" für eine Reisegruppe anzumelden, wobei jede Gruppe aus mindestens 5 und höchstens 20 Teilnehmern besteht. In den ersten drei Monaten der Testphase gilt eine Obergrenze von zehn Reisegruppen pro Tag.Ab dem vierten Monat wird die tägliche Obergrenze für grenzüberschreitende Besucher auf 500 Personen erhöht. Alle grenzüberschreitenden Besucher müssen die Kooperationszone als Mitglieder einer Reisegruppe betreten und wieder verlassen. Zur Einreise sind die Grenzkontrollstellen täglich von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr (Peking-Zeit) geöffnet. Bis 17.00 Uhr müssen alle grenzüberschreitenden Reisegruppen in ihr jeweiliges Herkunftsland zurückkehren. Jede Gruppe darf nicht mehr als fünf Stunden im Hoheitsgebiet des Nachbarlandes verbringen, und ein unrechtmäßiger Aufenthalt ist grenzüberschreitenden Besuchern strengstens untersagt. Während der Testphase ist für vietnamesische Besucher folgende Reiseroute in der Kooperationszone vorgesehen: Ein- und Ausreise-Kontrollstelle der Kooperationszone – Ban-Gioc-Wasserfall – Panoramagebiet – Ban-Gioc-Hotel und -Restaurant – Ein- und Ausreise-Kontrollstelle der Kooperationszone. Der Ticketpreis für vietnamesische Besucher beträgt 70.000 VND pro Person und Besuch (rund 21 RMB nach aktuellem Wechselkurs, einschließlich Personenunfallversicherung, ohne sonstige Freizeitangebote). Während der Tour müssen die Besucher ein vietnamesisches Ansteckschildchen tragen.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442376Bildunterschrift: Feierlichkeit zum Start der Testphase der grenzübergreifenden chinesisch-vietnamesischen Tourismuskooperationszone der Ban Gioc-Detian-Wasserfälle.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2218837/Ceremony.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/grenzuberschreitende-tourismuskooperation-in-derchinesisch-vietnamesischen-ban-gioc-detian-region-startet-testphase-301936730.htmlPressekontakt:Herr Zeng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Daxin, übermittelt durch news aktuell