Grenzstreit: Präsidenten Venezuelas und Guyanas treffen sich

KINGSTOWN (dpa-AFX) - Im Streit um ein von Venezuela beanspruchtes Gebiet in Guyana haben die Präsidenten der südamerikanischen Nachbarländer ein Krisentreffen auf der Karibikinsel St. Vincent abgehalten. Beide Staaten wollten den Dialog fortsetzen, teilte Venezuelas Präsidialamt nach dem Treffen des autoritären venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro und seines guyanischen Amtskollegen Irfaan Ali am Donnerstag in Kingstown, der Hauptstadt von St. Vincent und den Grenadinen, mit.

Ali sagte vor Journalisten, er habe betont, dass der Disput vor dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen (IGH) gelöst werden müsse. "Wir haben sehr deutlich gemacht, dass Guyana nicht der Aggressor ist", sagte er. "Guyana strebt keinen Krieg an."

Streitpunkt ist die Region Essequibo im Westen Guyanas. Venezuela erhebt seit langem Anspruch auf das rohstoffreiche Gebiet, das etwa zwei Drittel Guyanas umfasst. Am 3. Dezember ließ Maduro in Venezuela ein umstrittenes Referendum abhalten, bei dem sich nach offiziellen Angaben 96 Prozent der Teilnehmer für den Anschluss aussprachen.

Die derzeitigen Grenzen wurden 1899 in einem Schiedsspruch eines Tribunals in Paris festgelegt, den die USA und Großbritannien veranlasst hatten. Venezuela beruft sich auf ein Abkommen mit dem Vereinigten Königreich von 1966 - wenige Monate, bevor die damalige Kolonie Britisch-Guayana unabhängig wurde. Dieses sah eine Verhandlungslösung des Disputs vor. Der IGH befasst sich auf Antrag Guyanas mit dem Fall, Venezuela lehnt dessen Zuständigkeit jedoch ab.

Vor Guyanas Küste wurden 2015 immense Ölvorkommen entdeckt. Das englischsprachige Land, bislang eines der ärmsten Südamerikas, wurde zum Staat mit dem größten Wirtschaftswachstum weltweit.

St. Vincent und die Grenadinen hat derzeit den Vorsitz der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (Celac). Beim Treffen zwischen Maduro und Ali waren neben dem Ministerpräsidenten des Inselstaates, Ralph Gonsalves, auch Vertreter anderer karibischer Länder und Brasiliens sowie UN-Beobachter dabei./nk/DP/zb