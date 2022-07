Grenzenlose Freiheit: Aiways U5 SUV wird mit Dachzelt zum nachhaltigen Mikrocamper

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



mehr >

München/Shanghai (ots) -Elektrisierende Abenteuer und grenzenlose Freiheit bietet die Kombination aus dem Aiways U5 SUV und dem iKamper Skycamp 3.0 von Campwerk. Die vollelektrische Mikrocamper-Kombination ermöglicht nicht nur naturnahe Unabhängigkeit, die sich unter dem Begriff "Vanlife" immer größerer Beliebtheit erfreut, sondern auch nachhaltiges Camping.Freiheit, Entschleunigung und Abenteuer. Camping hat viele Reize. Und damit ist nicht der biedere Alkoven oder der wetterfest abgestellte Dauercamper-Caravan gemeint. Wer heute dem Hashtag #Vanlife auf Plattformen wie Instagram oder Pinterest folgt, der findet Millionen Stories, Touren und do-it-yourself-Anleitungen, wie man sich seinen eigenen Mikrocamper bauen kann. Neben der Unabhängigkeit ist es aber auch das gesteigerte Bewusstsein für Nachhaltigkeit, das die Beliebtheit des Campings noch weiter anfeuert. Der vollelektrische Aiways U5 SUV (Stromverbrauch kombiniert 17,0-16,6; CO2-Emissionen kombiniert 0g/km; Reichweite kombiniert (WLTP) 400-410km) ist in Verbindung mit dem iKamper Skycamp 3.0 von Campwerk deshalb die ideale Kombination für naturnahe und emissionsfreie Auszeiten vom Alltag.Absoluter Wachstumsmarkt: Neuzulassungen von Campern mehr als verdreifachtDie Anzahl der Neuzulassungen bei Wohnmobilen und Campervans hat sich in Europa von 2013 bis 2020 mehr als verdoppelt. In einigen Länder konnten sich die Zahlen sogar fast vervierfachen und ein Ende des Trends ist nicht abzusehen. Denn Meinungsumfragen zeigen klar, dass "Übernachtungen an verschiedenen Orten", "Urlaub ohne Planung" und die "Möglichkeit, andere Länder in kurzer Zeit zu erkunden", höher im Kurs stehen als je zuvor. "Die Campingbranche ist ein absoluter Wachstumsmarkt und die vergangenen beiden Jahre haben gezeigt, dass die eigenen vier Wände auf den eigenen vier Rädern für viele die perfekte Urlaubsmöglichkeit ist. Mit der Kombination aus unserem Aiways U5 SUV und dem iKamper Skypcamp-Dachzelt wollen wir zeigen, wie nachhaltiges Mikrocamping aussehen kann", erklärt Aiways Geschäftsführer Dr. Alexander Klose.iKamper Skycamp 3.0 von Campwerk: Größtmögliche Mobilität bei geringstmöglichem Zeit- und Kostenaufwand"Ein Wohnmobil oder Caravan kostet Unsummen. Zelten auf dem Campingplatz ist meist umständlich und ohne jeden Komfort. Und Hotels und Clubanlagen bieten einem eben nicht die Freiheit, dort zu übernachten, wo man will", erklärt Michael Krämer, Geschäftsführer von Campwerk, die Intention hinter der Marke, die seit 2010 aus der Welt des Campings nicht mehr wegzudenken ist. Mit der neuesten Dachzelt-Generation, ihrem iKamper Skycamp 3.0 haben sie nicht nur für noch mehr Platz gesorgt - die große Variante hat Platz für bis zu vier Personen - sondern noch viele weitere Detail- und Komfortverbesserungen einfließen lassen, ohne die gute Aerodynamik durch die extrem flach bauende Glasfaser-Hartschalenabdeckung zu beeinflussen.Windschnittiger Langläufer: Aerodynamisches Dachzelt macht Aiways U5 SUV zum effizienten MikrocamperMit seiner statischen Dachlast von 400kg ist der Aiways U5 SUV der perfekte Partner für das iKamper Skycamp. Durch die innovative Befestigung an den Dachquerträgern unterliegt das Dachzelt keiner Geschwindigkeitbegrenzung und kann dank seiner windschnittigen Form mit guter Effizienz punkten. Den internen Prüfungen und Simulationen in der Erprobung folgten reale Härtetests, die die vollelektrische Camping-Kombination 1000 Kilometer täglich untwegs sein ließen. Mit einem Mehrverbrauch von etwa 20% je nach gewähltem Reisetempo auf diesen Langstreckenerprobungen bleiben weiterhin lange Etappen zwischen den Ladestopps möglich. Dank seiner Schnellladefähigkeit von 30 Prozent auf 80 Prozent in nur 27 Minuten hält der Aiways U5 SUV die Reisezeit auch mit montiertem Dachzelt angenehm kurz.Raum für Spontanität: Großzügiges Platzangebot und Anhängerkupplung sorgen für grenzenlose FlexibilitätMit einem Ladevolumen von bis zu 1.555l bei umgeklappter Rücksitzbank und dem völlig ebenen Ladeboden bietet der Aiways U5 SUV ideale Voraussetzungen für die Nutzung als Mikrocamper. Ob als Stauraum für Outdoor-Utensilien, oder sogar als zusätzlicher Schlafplatz: Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos und bieten Raum für jede Spontanität. "Unser Aiways U5 SUV bringt alles mit, was es für einen spontanen Camping-Trip braucht: Praktische Variabilität im Innenraum und ein generöses Platzangebot für zusätzlichen Stauraum. Dank unserer nun in vielen eruopäischen Ländern erhältlichen Nachrüst-Anhängerkupplung erhöhen wir die Flexibilität nicht nur im Camping-Alltag noch einmal zusätzlich", zeigt sich Dr. Alexander Klose vom großen Einsatzspektrum des Aiways U5 SUV begeistert.Dank einer Anhängelast von bis zu 1.500kg mit der nun verfübgaren nachrüstbaren Anhängerkupplung nimmt der Aiways U5 SUV auch größere Trailer an den Haken, die für noch mehr Freiheit im Urlaub sorgen. Und wenn man den Zielort auf zwei Rädern erkunden möchte, so bietet die hohe Stützlast von 100kg die Möglichkeit, bis zu drei E-Bikes zu transportieren.Naturnahe Unabhängigkeit: Aiways U5 SUV ermöglicht nachhaltiges CampingDer vollelektrische Aiways U5 SUV kombiniert seine bekannten Talente wie Geräumigkeit, Reichweite und Schnellladefähigkeit mit dem iKamper Skycamp 3.0 zu einem nachhaltigen Mikrocamper, der eine völlig neue Dimension des naturnahen und emissionsfreien Campings eröffnet und elektrisierende Abenteuer ermöglicht.Pressekontakt:Aiways Automobile Europe GmbHBernd Abel+49 (0) 89 693135269bernd.abel@ai-ways.euGeorgia Chapman+49 (0) 89 693135278georgia.chapman@ai-ways.euOriginal-Content von: Aiways Automobile Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell