Grenke: Zielkurs bei 34,68 EUR - Kurspotenzial von +47,57%

Die Grenke-Aktie ist laut Analysten momentan unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 34,68 EUR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,57%. Trotz eines schwachen Trends sehen sieben der neun Bankanalysten die Aktie als Kauf an.

• Grenke verzeichnet am 18.08.2023 eine negative Entwicklung von -1,47%

• Mittelfristiges Kursziel bei 34,68 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Am gestrigen Handelstag verlor die Grenke-Aktie um -1,47%, was sich auf eine negative Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen summiert (-1,88%). Die Stimmung am Markt ist somit relativ pessimistisch.

Trotzdem sehen die Bankanalysten ein großes Potenzial bei dieser Aktie und empfehlen den Kauf. Lediglich zwei Experten haben eine neutrale Position eingenommen.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt weiterhin stabil...