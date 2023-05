Grenke: Potenzieller Anstieg von 25,75% auf Kursziel von 36,72 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Grenke eine Entwicklung von -0,17%, was in den vergangenen fünf Handelstagen zu einem positiven Trend führte (+2,27%). Trotzdem halten Analysten das wahre Kursziel für nicht erreicht. Das mittelfristige Kursziel wird bei 36,72 EUR gesehen – ein möglicher Anstieg um +25,75%. Zwei Experten raten zum Kauf der Aktie und sechs bewerten sie als “Kauf”. Die positive Einschätzung spiegelt sich auch im Guru-Rating wider: Es bleibt unverändert bei 4,00.