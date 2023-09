Grenke: Potenzial von +63,97% - Kursziel bei 34,68 EUR

Am Finanzmarkt hat die Aktie von Grenke gestern eine positive Entwicklung hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnet sie jedoch einen Verlust von -5,79%. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Grenke bei 34,68 EUR. Sollte dies zutreffen, hätte die Aktie ein Potenzial von +63,97%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und fünf weitere bewerten sie als “Kauf”. Zwei Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung als “halten”. Der Anteil an optimistischen Analysten beträgt somit +77,78%.

Das zuvor auf “Guru-Rating ALT” stehende Guru-Rating für die Grenke-Aktie beläuft sich nun auf 4,00 nach...