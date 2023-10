Grenke: Potenzial für eine starke Aufwärtsbewegung?

Die Aktie von Grenke scheint laut Analystenberichten aktuell unterbewertet zu sein. Das Kursziel, das im Durchschnitt von Bankanalysten ermittelt wurde, liegt bei 34,68 EUR und bietet Investoren ein potenzielles Wachstumspotenzial von +66,73%. Trotz der positiven Kursentwicklung in den letzten Tagen sind nicht alle Experten davon überzeugt.

• Grenke-Aktien legten am 02.10.2023 um +0,48% zu

• Derzeitiges Kursziel beträgt 34,68 EUR

• Das Guru-Rating hat sich auf 4,00 stabilisiert

Am gestrigen Handelstag konnte die Grenke-Aktie einen Anstieg von +0,48% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +1,22% zulegen. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch.

Dennoch ist unklar ob dieser positive Trend anhält oder nicht. Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 34,68 EUR laut dem Durchschnitt...