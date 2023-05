Grenke: Potenzial für eine Wertsteigerung von bis zu 25,75%

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Die Aktie von Grenke bleibt laut Analysten unterbewertet und verfügt über ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 36,72 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Kursanstieg um +25,75%. Am gestrigen Handelstag fielen die Ergebnisse des Unternehmens am Finanzmarkt leicht auf -0,17%. Die positive Kursentwicklung der letzten fünf Tage lässt jedoch darauf schließen, dass der Markt aktuell optimistisch eingestellt ist.

• Grenke verzeichnete am 19.05.2023 einen leichten Rückgang von -0,17%

• Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36,72 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf einstufen und sechs weitere Experten sie mit “Kauf” bewerten (insgesamt also acht), halten sich zwei weitere Experten neutral bezüglich einer Empfehlung (“halten”). Der Anteil positiver Stimmungen...