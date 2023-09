Grenke: Potenzial für Wachstum - Kursziel 34,68 EUR

Nach Meinung von Bankanalysten ist die Aktie von Grenke derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 34,68 EUR. Eine Investition könnte somit ein Kurspotenzial in Höhe von +47,89% eröffnen.

• Grenke: Am 11.09.2023 mit +0,64%

• Das Kursziel beträgt 34,68 EUR

• Guru-Rating bei 4,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

Am gestrigen Handelstag lag die Performance des Finanzunternehmens bei einem Plus von +0,64%, was sich über die vergangenen fünf Tage auf eine Summe von +0,43% beläuft. Der Markt zeigt sich aktuell neutral gestimmt gegenüber dem Unternehmen.

Der Großteil der Analysten bewertet das Wertpapier dennoch positiv: Zwei Experten stufen es als starken Kauf ein und fünf weitere plädieren für einen Kauf. Lediglich zwei haben eine neutrale Haltung eingenommen und empfehlen “halten”. Insgesamt ergibt dies ein...