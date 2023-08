Grenke: Potenzial für Kursanstieg von +45,10% auf 34,68 EUR

Die Aktie des Leasingunternehmens Grenke hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,80% erzielt und auch gestern um weitere +0,84% zugelegt. Die Analysten sehen das Potenzial der Aktie als noch lange nicht ausgeschöpft an.

• Grenke mit einer positiven Kursentwicklung von +0,84%

• Mittelfristiges Kursziel bei 34,68 EUR (+45,10%)

• Zahlreiche Experten bewerten die Aktie weiterhin optimistisch

Das mittelfristige Kursziel für die Grenke-Aktie liegt laut Branchenkennern aktuell bei 34,68 EUR. Das bedeutet ein potenzielles Wachstum von beachtlichen +45,10%, sollte sich dieses Ziel tatsächlich erreichen lassen. Allerdings teilen nicht alle Fachleute diese positive Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung am Markt.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Wertpapiere und fünf weitere haben eine...