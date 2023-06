Grenke: Potenzial für Kursanstieg um fast 30%

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Die Aktie von Grenke wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 35,70 EUR – ein Potenzial für Anleger von +29,11% gegenüber dem aktuellen Niveau.

• Grenke-Aktie verliert in einer Woche -3,49%

• Zwei Analysten empfehlen “starken Kauf”

• Guru-Rating verbessert sich auf 3,90

Am gestrigen Handelstag sank die Bewertung der Aktie um weitere -0,54%, was die Wochenbilanz auf einen Rückgang von -3,49% summierte. Die momentane Stimmung am Markt erscheint daher relativ pessimistisch.

Das Bankhaus-Konsortium sieht jedoch eine positive Entwicklung in Sichtweite und bewertet den Titel mit einem mittelfristigen Zielkurs von 35,70 EUR. Dies würde bedeuten, dass das Papier aktuell um rund +29% unterbewertet wäre. Der Trendindikator “Guru-Rating” hat seine Position ebenfalls...