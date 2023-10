Grenke: Potenzial für Kursanstieg um +70,84% auf 34,68 EUR

Die Aktie des Finanzdienstleisters Grenke wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,68 EUR und würde somit eine Steigerung um +70,84% gegenüber dem aktuellen Kurs ermöglichen.

• Am 06.10.2023 stieg die Grenke-Aktie um +1,60%

• Guru-Rating beträgt nunmehr 4,00 nach zuvor ebenfalls 4,00

• Zwei Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie

Der gestrige Handelstag brachte für die Aktionäre ein Plus von +1,60%, während sich der Trend in den vergangenen fünf Handelstagen eher schwach zeigte (-1,93%). Die Meinung von Bankanalysten fällt größtenteils positiv aus: Sie sehen in Grenke ein Investment mit aussichtsreicher Zukunft.

Aktuell sprechen sich zwei Analysten klar für einen Kauf aus; fünf weitere Experten bewerten das Papier zumindest optimistisch und empfehlen es zum Kauf....