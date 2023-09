Grenke: Potenzial für Kursanstieg - 34,68 EUR

Die Aktie von Grenke wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,68 EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +65,14% gegenüber dem aktuellen Stand.

• Am 29.09.2023 stieg die Grenke-Aktie um +1,69%

• Guru-Rating beträgt nun 4,00 nach zuvor ebenfalls stabilen 4,00

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +77,78%

In den letzten fünf Handelstagen musste die Aktie jedoch Verluste hinnehmen und gab um -2,55% nach. Die meisten Experten halten jedoch an ihrer positiven Einschätzung fest und sehen in Grenke eine Kaufempfehlung (7 von 9). Lediglich zwei bewerten das Unternehmen neutral.

Das positive “Guru-Rating” bleibt stabil auf hohem Niveau (4/5) und bekräftigt damit zusätzlich das Potenzial für einen zukünftigen Anstieg des Unternehmenswertes.

