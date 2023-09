Grenke: Mittelfristiges Kursziel von 34,68 EUR

Die Grenke-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,68 EUR und somit +46,95% über dem aktuellen Preis.

• Grenke: Am 12.09.2023 mit +0,64%

• Durchschnittliches Guru-Rating steigt auf 4,00

• Zwei Analysten empfehlen einen starken Kauf

Am vergangenen Handelstag konnte die Aktie um weitere +0,64% zulegen und verzeichnet damit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +1,51%. Die Marktstimmung scheint aktuell optimistisch zu sein.

Im Durchschnitt sehen Bankanalysten das Kurspotenzial bei 34,68 EUR und eröffnen Investoren somit eine Möglichkeit auf Gewinne in Höhe von fast +47%. Einige Experten teilen diese Einschätzung jedoch nicht vollständig und bewerten die Aktie lediglich als “halten”.

Dennoch empfehlen zwei Analysten einen starken Kauf der Aktien....