Grenke: Kursziel von 35,70 EUR - Analysten sehen Potenzial

In den Augen der Analysten ist die Grenke-Aktie momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,70 EUR, was ein Potenzial von +35,74% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

• Am 03.07.2023 verzeichnete Grenke eine negative Entwicklung von -1,50%

• Guru-Rating nun bei 4,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

• Aktuell empfehlen Experten zum Kauf oder Halten der Aktie

Am vergangenen Handelstag gab es eine negative Entwicklung von -1,50%, jedoch wurden in den letzten fünf Handelstagen insgesamt +1,15% erreicht. Die Stimmung am Markt scheint also optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind sich weitgehend einig und geben ein positives Rating ab: Zwei Experten bewerten die Aktie sogar als starken Kauf und sechs weitere empfehlen den Kauf. Nur zwei Analysten schätzen sie neutral ein und raten zum Halten.

Das Guru-Rating...