Grenke: Kursziel von 34,68 EUR laut Analysten

Die Aktienbewertung von Grenke ist nach Ansicht der Analysten derzeit nicht korrekt. Das wahre Kursziel liegt bei +48,84% über dem aktuellen Preis.

• Grenke verzeichnete am 08.09.2023 einen Anstieg um +0,43%

• Das aktuelle Kursziel für Grenke beträgt 34,68 EUR

• Die Guru-Bewertung des Unternehmens hat sich auf 4,00 erhöht

Gestern konnte Grenke an den Finanzmärkten ein Plus von +0,43% verzeichnen und hat damit in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -1,06% erfahren. Der Markt scheint momentan also relativ pessimistisch zu sein.

Es bleibt jedoch die Frage offen ob die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet haben? Die Stimmung jedenfalls ist sehr eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Grenke liegt gegenwärtig bei 34,68 EUR und im Durchschnitt glauben die Bankanalysten somit an einem...