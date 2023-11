Grenke: Kursziel von 33,15 EUR - Potenzial von +44,13%

Die Aktie des Finanzdienstleisters Grenke verzeichnete gestern eine leichte Abwärtsbewegung am Markt und verlor 0,22% an Wert. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein neutrales Gesamtergebnis erzielt werden.

Doch die Analysten sind zuversichtlich: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,15 EUR – ein Anstieg um +44,13% im Vergleich zum aktuellen Kursniveau. Zwei Experten halten die Aktie für einen starken Kauf und fünf weitere setzen auf “Kauf”. Lediglich zwei haben eine neutrale Bewertung [...] Hier weiterlesen