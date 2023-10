Grenke: Kursziel bei 34,68 EUR - Analysten sehen enormes Potenzial

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Grenke leicht nachgegeben und eine Kursentwicklung von -0,48% verzeichnet. Die vergangene Woche zeigt sich jedoch insgesamt positiv mit einem Plus von +4,60%. In der Analyse sind sich die Bankanalysten einig: Das wahre Kursziel der Grenke-Aktie liegt bei 34,68 EUR.

Wenn diese Prognose eintritt, eröffnet sich Investoren dabei ein enormes Potential in Höhe von +65,93%. Trotz des positiven Trends teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Ein Großteil ist jedoch optimistisch eingestellt. Conkret halten zwei Analysten die Aktie für einen starken Kauf und fünf weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Zwei Experten positionieren sich neutral und bewerten sie als “halten”.

Zusammenfassend stimmt auch das Guru-Rating mit einer Bewertung von nun 4,00 überein. Diese positive Einschätzung...