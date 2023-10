Grenke: Kurspotenzial um +73,57% auf 34,68 EUR

Die Aktie von Grenke verzeichnete gestern am Finanzmarkt einen Rückgang um -1,33%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einem gesamten Verlust von -3,48% führte. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch und die Analysten scheinen eine solche Entwicklung nicht erwartet zu haben.

Das mittelfristige Kursziel für Grenke wird von Bankanalysten bei 34,68 EUR gesehen. Wenn diese Prognose eintrifft, hat das Unternehmen ein Kurspotenzial von +73,57%. Trotz des schwachen Trends der letzten Zeit sind zwei Analysten optimistisch und sieben weitere bewerten die Aktie als Kauf oder halten sie zumindest. Das Guru-Rating liegt nun bei 4,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.