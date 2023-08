Grenke: Experten sehen großes Kurspotenzial - 34,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Die Aktie von Grenke erzielte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +3,20%, was in den vergangenen fünf Handelstagen zu einer Steigerung um +2,99% führte. Die Stimmung am Markt ist derzeit entsprechend optimistisch.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Grenke-Aktie bei 34,68 EUR gesehen. Dies entspricht einem potenziellen Kursanstieg von +34,42%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und sehen nach dem jüngsten positiven Trend eine Überbewertung.

Insgesamt bewerten derzeit 7 Analysten die Aktie als Kauf oder Halten und nur wenige haben eine negative Einschätzung abgegeben. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

Anmerkung: Alle Informationen dienen nur zur Information und stellen keine Investitionsempfehlungen dar.