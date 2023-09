Grenke: Experten sagen hohes Kurspotenzial voraus - 34,68 EUR

Die Aktie von Grenke hat in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -1,32% verzeichnet und am gestrigen Tag ein Plus von +0,67%. Dies spiegelt die momentan eher pessimistische Stimmung am Markt wider.

Trotz dessen sehen Bankanalysten das Potenzial der Aktie als unterbewertet an. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,68 EUR. Somit eröffnet sich Anlegern laut Analysten ein Kurspotenzial von +54,48%, wenn das Kursziel erreicht wird. Allerdings gibt es auch einige Analysten mit abweichenden Meinungen aufgrund der jüngsten Entwicklung.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und fünf weitere bewerten sie als “Kauf”. Zwei Experten haben eine neutrale Bewertung (“halten”). Demnach sind immerhin +77,78% der Analysten optimistisch.

Als zusätzliche positive Einschätzung gilt das Guru-Rating mit einer Bewertung...