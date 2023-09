Grenke: Analysten sehen großes Potenzial – Aktie unterbewertet

Die Grenke-Aktie hat laut Experten aktuell ein mittelfristiges Kursziel von 34,68 EUR, was einem Plus von +47,89% entspricht. Die letzten fünf Handelstage zeigen eine relativ neutrale Stimmung am Markt mit einer Gesamtperformance von +0,43%.

Momentan empfehlen sieben Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten und lediglich zwei Experten vergeben das Rating “halten”. Das Guru-Rating liegt nun bei 4,00 nach zuvor ebenfalls 4,00.

Für Anleger könnte sich hier ein interessantes Investment ergeben. Jedoch ist auch zu beachten, dass die jüngste Kursentwicklung noch neutral war und somit nicht alle Bankanalysten dieser positiven Einschätzung zustimmen.

• Am 11.09.2023 stieg der Grenke-Kurs um +0,64%

• Mittelfristiges Kursziel derzeit bei 34,68 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +77,78%