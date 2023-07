Grenke: Analysten sehen ein Kurspotenzial von 34,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Die Aktie von Grenke legte gestern am Finanzmarkt um -1,53% zu und erreichte in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Trendentwicklung mit einem Ergebnis von -0,96%. Doch die Bankanalysten sehen das wahre Potenzial der Aktie bei 34,68 EUR. Dies entspricht einem mittelfristigen Kursziel und einer Investitionsmöglichkeit in Höhe von +34,94%.

• Die aktuelle Kursentwicklung beträgt -1,53%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 34,68 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +80%

Zwei Experten stuften die Aktie als “halten” ein und sechs weitere Experten bewerteten sie als einen “Kauf”. Nur zwei Analysten haben noch keine Meinung geäußert. Das Guru-Rating hat sich nunmehr auf dem Wert 4 eingependelt.

Es bleibt abzuwarten wie sich diese Einschätzungen weiter entwickeln werden und ob das erwartete Potenzial tatsächlich...