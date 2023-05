Grenke: Analysten sehen Kurspotenzial von +23,43% bei Zielkurs von 36,72 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Die Aktie des Leasingspezialisten Grenke verzeichnete gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg um +3,48%. Insgesamt ergibt sich jedoch ein Trend der vergangenen fünf Handelstage in Form eines Rückgangs um -4,65%, was pessimistische Marktstimmung signalisiert.

Trotzdem sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für Grenke bei 36,72 EUR liegt. Wenn diese Einschätzung zutrifft, würde dies Investoren ein Kurspotenzial von +23,43% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Prognose nach der jüngsten Kursentwicklung.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen zwei Experten den Kauf der Aktie und sechs weitere bewerten sie als “Kauf”. Zwei weitere Experten halten ihre Position neutral und geben das Rating “halten”, sodass insgesamt eine überwiegend...