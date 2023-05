Grenke: Analysten prognostizieren Kursziel von 36,72 €

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Die Aktie von Grenke wird derzeit laut Experten unterschätzt und könnte ein erhebliches Potenzial haben.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,72 € – eine Steigerung um +17,50% vom aktuellen Wert.

• Grenke legt am Finanzmarkt am 05.05.2023 um +1,13% zu

• Das Kurspotenzial für Investoren beträgt +17,50%

• Guru-Rating steigt auf 4,00 nach zuvor 3,90

Am gestrigen Tag konnte die Grenke-Aktie einen Anstieg von +1,13% verzeichnen.

Insgesamt zeigt sich jedoch in den letzten fünf Handelstagen ein negativer Trend mit einem Verlust von -3,70%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Dennoch sind sich Bankanalysten einig und sehen das langfristige Potenzial der Aktie.

Mit einem mittelfristigen Kursziel von 36,72 € könnte sie Investoren eine Renditeerhöhung von +17.50 % bieten.

Trotz des schwachen Trends werden zwei...