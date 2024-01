Grenke Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den letzten Tagen in sozialen Netzwerken größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen ein negatives Bild, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den Diskussionen der Anleger in den letzten Tagen dominierten negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Grenke. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht".

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche konnte Grenke in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,08 Prozent erzielen. Das bedeutet, dass Grenke im Branchenvergleich eine Outperformance von +1,89 Prozent erzielt hat, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 8,18 Prozent gestiegen sind. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Grenke mit 10,08 Prozent jedoch 3,8 Prozent unter dem durchschnittlichen Sektorwert von 13,88 Prozent. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Grenke-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,1 EUR. Der letzte Schlusskurs von 25,05 EUR weicht davon um -0,2 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (22,54 EUR), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+11,14 Prozent). Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Grenke-Aktie.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Grenke investieren, können bei einer Dividendenrendite von 2,25 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,51 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht", da die Dividenden niedriger ausfallen.