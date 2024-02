Grenke Aktie: Der weitere Knall!

Die Bewertung von Grenke basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass sich die Aktie in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 24,44 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 23,4 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,26 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 23,79 EUR weist mit einer Abweichung von -1,64 Prozent eine ähnliche Tendenz auf. Daher erhält Grenke insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche ist Grenke in den letzten 12 Monaten um 3,47 Prozentpunkte unterdurchschnittlich performt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorergebnis von 6,21 Prozent liegt die Performance von Grenke um 4,62 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende von 1,86 % liegt Grenke im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,58 % um 3,72 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Das Stimmungsbild zu Grenke hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Kriterium führt. Obwohl keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Anzahl der Beiträge festgestellt werden konnten, erhält Grenke insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.

Zusammenfassend wird Grenke auf Basis der genannten Kriterien insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.