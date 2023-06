Grenke-Aktie: Das wahre Kursziel beträgt 35,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Am gestrigen Tag erfuhr die Grenke-Aktie am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,73%. In den vergangenen fünf Handelstagen sank der Aktienkurs um 3,21%, was die pessimistische Stimmung auf dem Markt widerspiegelt. Die Bankanalysten sehen das Potenzial und sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 35,70 EUR liegt. Ein optimales Kaufsignal für Anleger wäre bei einer positiven Entwicklung in Höhe von +31,49% gegeben.

• Am 22.06.2023 fiel der Aktienkurs von Grenke um -0,73%

• Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt 35,70 EUR

• Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung beläuft sich auf +70%

Manche Experten zeigen sich jedoch vorsichtiger und teilen diese Einschätzung nicht vollständig.

Dennoch haben zwei Analysten die Aktie als stark kaufenswert bewertet,

