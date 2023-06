Grenke: Aktie unterbewertet mit Kurspotenzial von +33,46%

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Die Grenke-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen negativen Trend gezeigt und verlor insgesamt 2,55%. Gestern sank der Kurs um weitere -0,19%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Doch Analysten sehen das anders und sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel für Grenke liegt bei 35,70 EUR – ein Potenzial von +33,46% im Vergleich zum aktuellen Preisniveau. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

Aktuell empfehlen zwei Analysten die Aktie als starken Kauf und fünf als Kauf. Drei Experten bewerten sie neutral mit “halten”. Das Guru-Rating wurde von “Guru-Rating ALT” auf 3,90 angehoben. Insgesamt halten sich also noch immer etwa 70% der Analysten positiv zur Grenke-Aktie.