Grenke Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Grenke Aktie beträgt der RSI aktuell 42,86, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn man den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Grenke Aktie auf 25,09 EUR, während der aktuelle Kurs bei 25,15 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,24 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 22,43 EUR, was einen Abstand von +12,13 Prozent darstellt und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten vor allem negative Meinungen über die Grenke Aktie, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Begriffen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Grenke Aktie aktuell 12,73, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.