Grenke: Aktie laut Analysten unterbewertet - Potenzial bei +27,06%

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Die gestrige Kursentwicklung von Grenke am Finanzmarkt beträgt -0,52%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtwert von -1,70%. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,72 EUR und bietet Investoren somit ein Kurspotenzial in Höhe von +27,06%.

• Grenke sank um 0,52% auf dem Markt

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 36,72 EUR

• Zwei Analysten sehen die Aktie als starken Kauf

Von insgesamt zehn befragten Bankanalysten sind zwei überzeugt davon, dass es sich bei der aktuellen Entwicklung um einen “Starken Kauf” handelt. Sechs weitere Experten teilen diese Ansicht und setzen das Rating auf “Kauf”. Nur zwei haben eine neutrale Positionierung mit einem “Halten”-Rating vergeben.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei einem Wert von...