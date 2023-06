Grenke: Aktie laut Analysten unterbewertet – Kursziel bei 35,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Die Aktie von Grenke hat am gestrigen Handelstag eine Kursentwicklung von -0,53% hingelegt und schließt damit die vergangene Woche mit einem Gewinn von +1,45% ab. Wie bewerten allerdings die Bankanalysten die derzeitige Lage? Diese sehen das wahre Kursziel bei 35,70 EUR und somit ein potenzielles Plus in Höhe von +27,96%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Grenke: Am 19.06.2023 mit -0,53%

• Das Kursziel von Grenke liegt bei 35,70 EUR

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +70%

Konkret raten zwei Analysten zum Kauf der Aktie während fünf weitere Experten sie als “Kauf” einstufen; drei geben das Rating “halten”. Insgesamt sind also immerhin noch +70% aller befragten Analysten optimistisch eingestellt. Abgerundet wird diese positive Prognose durch den Trend-Indikator “Guru-Rating”, welcher sich auf...