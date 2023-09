Grenke-Aktie laut Analysten unterbewertet: Kursziel bei 34,68 EUR

Die Grenke-Aktie wurde von Experten als derzeit unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,68 EUR und würde somit einen Anstieg um +47,89% bedeuten.

• Grenke legte am 11.09.2023 um +0,64% zu

• Guru-Rating des Unternehmens beträgt jetzt 4,00 von 4,00

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Anstieg um +0,64%. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich ein neutraler Trend mit einer Gesamtentwicklung von +0,43%, was auf eine unentschlossene Marktlage hinweist.

Trotzdem sind Bankanalysten optimistisch für die Zukunft der Grenke-Aktie und sehen in ihr ein großes Potenzial. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt aktuell 34,68 EUR – eine Erhöhung um fast die Hälfte des aktuellen Wertes.

Von insgesamt neun analysierenden Experten setzen sieben das Rating “Kauf” oder stufen...