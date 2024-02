Grenke Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Grenke-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 24,26 EUR, während der aktuelle Kurs bei 24 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,07 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 23,86 EUR weist mit einem aktuellen Kurs nahe dem Durchschnitt eine Abweichung von +0,59 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grenke einen Wert von 13,45, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 57,41 als deutlich günstig und unterbewertet eingestuft wird. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite für Grenke beträgt 1,86 Prozent, was nur leicht über dem Branchenmittel von 1,24 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik führt.

Im Branchenvergleich weist die Aktie von Grenke mit einer Rendite von 1,59 Prozent eine Performance auf, die mehr als 4 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Die mittlere Rendite in der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche liegt bei 4,17 Prozent, wobei Grenke mit 2,58 Prozent auch hier deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.