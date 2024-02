Grenke Aktie: Das hat Gewicht!

Die Analyse der Grenke-Aktie liefert gemischte Ergebnisse. Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Aktie in einem neutralen Bereich befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 24,65 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 22,9 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 23,74 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 22,9 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Grenke eingestellt sind. Die Anleger erhalten daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Grenke eine Rendite von 1,86 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,71 Prozentpunkten darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Fundamental gesehen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,78 unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Grenke-Aktie, wobei die trendfolgenden Indikatoren neutral, die Anlegerstimmung positiv und die fundamentale Bewertung gut ausfällt.