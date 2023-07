Grenke: Aktie aktuell unterbewertet – Kurspotential von 28,44%

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Die Grenke-Aktie ist laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 34,68 EUR und somit um +28,44% höher als derzeit.

• Grenke notiert am 12.07.2023 mit einem Plus von 0,00%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 34,68 EUR

• Durchschnittliches Guru-Rating nun bei 4,00

Am Vortag blieb die Grenke-Aktie unverändert (+0,00%). In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich eine negative Entwicklung (-3,57%), was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Obwohl das Unternehmen damit einhergehend sein Kurspotential eröffnet und die Bankanalysten im Durchschnitt ein mittelfristiges Ziel von 34,68 EUR prognostizieren (+28,44%), sind nicht alle Experten dieser Einschätzung zugehörig.

Während zwei Analysten zum Kauf raten und sechs weitere optimistisch bleiben (Rating: “Kauf”), empfehlen zwei...