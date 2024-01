Grenke Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Dividendenrendite von Grenke beträgt derzeit 2,25 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,72 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der aktuelle Kurs der Grenke von 24,3 EUR liegt -3,26 Prozent unter dem GD200 (25,12 EUR), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 22,96 EUR, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +5,84 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Grenke-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Grenke zeigt, dass das Unternehmen momentan überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 73,08 Punkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Grenke unterhalten, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.