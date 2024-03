Grenke Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Fall von Grenke beträgt das aktuelle KGV 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" mit einem Durchschnitt von 59 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Grenke von 22,65 EUR -5,55 Prozent unter dem GD200 (23,98 EUR) liegt, was aufgrund der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist einen Kurs von 23,73 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Grenke-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf die Grenke-Aktie liegt der RSI7 bei 90,32 Punkten, was auf eine Überkaufung hinweist, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 52,59, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Grenke-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite beträgt für Grenke 1,86 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,24 liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Grenke eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.