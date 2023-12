Grenke Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Grenke AG schüttet eine Dividendenrendite von 2,25 % aus, was 3,52 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,77 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In den letzten 12 Monaten erzielte das Unternehmen eine Performance von 10,08 %, was eine Outperformance von +2,22 % im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Rendite jedoch um 3,55 % niedriger, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt. Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Grenke ist überwiegend negativ, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt ein insgesamt "Neutral"-Rating für die Grenke-Aktie.

