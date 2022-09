Grenke-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Finanztrends Video zu Grenke



mehr >

Erst Anfang September kam es zu einer Bestätigung, dass der Vorstand von Grenke, Dr. Sebastian Hirsch, sich dazu durchgerungen hat, seine Aktienposition zu vergrößern. So hat er 978 Aktien zum Preis von je 24,11 EUR dazugekauft. Es ist immer überzeugend, wenn der Vorstand an das Unternehmen glaubt. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Grenke-Aktie jetzt… Hier weiterlesen