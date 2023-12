Grenke Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Berücksichtigung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Grenke-Aktie beträgt aktuell 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. In diesem Zeitraum ist Grenke weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Grenke daher ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Grenke beträgt 2,25 Prozent, was 1,03 Prozent über dem Mittelwert (1,22) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Grenke von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Grenke von 24,9 EUR eine Entfernung von -0,72 Prozent vom GD200 (25,08 EUR), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 22,21 EUR auf. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +12,11 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Grenke-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen in den letzten Wochen. Dies wird festgestellt, indem die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ausgewertet wird. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten erhält Grenke in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Grenke daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.