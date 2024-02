Grenke Aktie: Reine Nervensache!

Die aktuelle Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zu Grenke ist neutral. In den letzten Tagen gab es weder positive noch negative Reaktionen. Allerdings wurden die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen größtenteils positiv aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Grenke daher eine "Neutral"-Einschätzung von den Marktteilnehmern.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen, wird Grenke aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 13,45, was 77 Prozent niedriger ist als der Branchen-KGV von 57,34. Daher erhält Grenke auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Grenke-Aktie von 23,55 EUR mit -2,57 Prozent Entfernung vom GD200 (24,17 EUR) als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 23,88 EUR, was zu einem Abstand von -1,38 Prozent führt. Somit wird der Kurs der Grenke-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Grenke-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 65, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 47,73 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.