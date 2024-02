Grenke Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Grenke ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Grenke-Aktie beträgt der RSI7-Wert 57,89, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert 71,93 beträgt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Grenke zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Grenke wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, jedoch waren in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem negative Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Grenke eine Dividendenrendite von 1,86 % aus, was 3,71 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,57 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der Durchschnitt.