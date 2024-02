Grenke Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Grenke-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 24,37 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,7 EUR, was einem Unterschied von -2,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht vergeben die Analysten daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 23,82 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,5 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Grenke-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die aktuelle Dividendenrendite für Grenke beträgt 1,86 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (1,24) liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Stimmung in Bezug auf Grenke lässt sich auch als neutral einschätzen. Laut Analyse der sozialen Plattformen waren die Kommentare neutral, jedoch wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Grenke mit 1,59 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von 4,36 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Grenke mit 2,77 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.