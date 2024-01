Grenke Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Unternehmen Grenke wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) als unterbewertet angesehen. Der Aktienkurs wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,45 gehandelt, was einem Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 52,07 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Grenke eine Performance von 1,59 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 6,21 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -4,62 Prozent im Branchenvergleich für Grenke. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Rendite des Unternehmens um 10,4 Prozent niedriger. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen im Internet haben eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Stimmung zu Grenke gezeigt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt ein "Neutral"-Ergebnis.

Wer derzeit in die Aktie von Grenke investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 1,86 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,82 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.