Grenke Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkurs von Grenke wurde mit anderen Unternehmen im Finanzsektor verglichen und zeigt eine Rendite von 10,08 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" liegt die mittlere Rendite bei 7,55 Prozent, wobei Grenke mit 2,52 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grenke beträgt 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", die im Durchschnitt ein KGV von 51 haben, als unterbewertet gilt. Die Aktie wird daher fundamental als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Grenke-Aktie ein Durchschnitt von 25,14 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 24,3 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Grenke-Aktie auf kurzfristiger Basis ebenfalls neutral bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Grenke liegt bei 68,29, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 (für 25 Tage) beläuft sich auf 44,79 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.