Grenke Aktie: Ist das noch normal?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Grenke. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Grenke als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 13,45 insgesamt 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Grenke-Aktie zeigt einen Wert von 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (49,16) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Grenke basierend auf dem RSI.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Grenke in den letzten 12 Monaten mit 5,23 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" (6,83 Prozent) liegt.

Insgesamt führt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Branchenvergleichs-Rendite.