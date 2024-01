Grenke Aktie: Immer langsam!

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Tendenzen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vermehrt Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Grenke. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Grenke-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 25,03 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,05 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -7,91 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine Abweichung von nur -2,82 Prozent und somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Grenke mit 1,59 Prozent um mehr als 11 Prozent darunter. Die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,89 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Grenke mit 5,3 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Grenke-Aktie liegt bei 73, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 52,63, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating.