Grenke Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse der Grenke-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen 23,84 EUR betrug. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 22,4 EUR, was einem Unterschied von -6,04 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 23,53 EUR wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt, mit einem Unterschied von -4,8 Prozent. Somit erhält die Grenke-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwei Wochen wurde Grenke von privaten Anlegern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Grenke zeigte interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität erhöht war und eine positive Veränderung in der Stimmungsrate zu erkennen war. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor erzielte die Grenke-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,59 Prozent, was 4,18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 4,3 Prozent, und Grenke liegt aktuell 2,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.