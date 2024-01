Grenke Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Für Grenke wurde der RSI für die letzten 7 Tage und für 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 37,5 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25-Wert liegt bei 36,42, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit größtenteils negativ. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung durch die Redaktion.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt des Schlusskurses der Grenke-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,1 EUR liegt und der letzte Schlusskurs mit 25,05 EUR nur um -0,2 Prozent abweicht. Für die letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 22,54 EUR liegt und der letzte Schlusskurs darüber (+11,14 Prozent) liegt.

Im Branchenvergleich erzielte Grenke in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,08 Prozent, was eine Outperformance von +1,89 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance jedoch um 3,8 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.